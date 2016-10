Junior 07:25 bis 07:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Geisterstunde USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Chuck hat sich zu Halloween vorgenommen, seine Freunde mit einem Geisterkostüm zu erschrecken. Doch plötzlich taucht ein echter Geist in der Raststätte auf, der noch dazu die Kürbislaterne klaut. Chuck und seine Freunde möchten eine Achterbahn bauen. Doch ohne Henris Hilfe sind sie aufgeschmissen. Henri hat seinen kleinen Bruder Clutch mit auf den Lagerplatz gebracht. Clutch ist von Henris Schraubenzieher ganz begeistert, vor allem deshalb, weil Henri ihm den Namen Charlie gegeben hat und heimlich mit ihm spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

