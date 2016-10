Discovery Channel 01:35 bis 02:20 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Best of Fails GB 2014 Stereo 16:9 Merken The eagle has landed! Paraglider Vladimir Tsarkov hat im Himalaja großes Glück im Unglück. Als der Russe hoch über der Erde schwebt, wird er plötzlich von zwei Adlern attackiert. Einer der Vögel verheddert sich in den Leinen seines Gleitschirms, und der 24-Jährige gerät ins Trudeln. Erst im letzten Moment gelingt es ihm, den Notschirm zu öffnen. Die Landung fällt unsanft aus, doch Vladimir Tsarkov bleibt dank seiner Geistesgegenwart unverletzt. Genauso wie der stolze Greifvogel. Nach seiner Befreiung fliegt das Tier davon, als sei nichts gewesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 12