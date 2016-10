Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Das perfekte Bild: Weiße Haie vor Südafrika USA 2012 Stereo 16:9 Merken Seit 25 Jahren verfolgen die Kameraleute der Shark Week nur ein Ziel: Dem gefährlichsten Hai der Welt so nahe wie möglich zu kommen. Dafür riskieren sie ihr Leben. In Südafrika versucht jetzt ein Team von Tierfilmern das perfekte Bild zu schießen. Sie wollen den Großen Weißen bei der Jagd in seinem Lieblingsrevier vor die Linse bekommen - aus einer völlig neuen Perspektive: Nie zuvor wurde der sogenannte "Unterwasserraketenstart" aus der Vogelperspektive gefilmt. Über vier Meter hoch schießen die Haie dabei aus dem Wasser, um ihre Beute zu töten. Mithilfe eines Heliumballons, einer digitalen Hochgeschwindigkeitskamera und einem umgebauten Kameragestell versucht die Mannschaft um ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Week's Impossible Shot