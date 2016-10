Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Zombie Special USA 2013 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge wird es gruselig, denn die "Mythbusters" beschäftigen sich mit Zombies. Spätestens seit dem Hollywood-Blockbuster "World War Z" mit Brad Pitt sind die wandelnden Untoten in aller Munde. In dem Streifen wird ein Großteil der Weltbevölkerung von einer Pandemie dahingerafft, und die Menschheit versinkt im Chaos. Also was tun, im Angesicht der Apokalypse? Die "Wissensjäger" wollen herausfinden, wie man den lebenden Leichen den Garaus macht, und testen gemeinsam mit "The Walking Dead" -Schauspieler Michael Rooker weitverbreitete Endzeit-Mythen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Michael Rooker (Himself - Guest Star) Greg Nicotero (Himself - Guest Star) Originaltitel: MythBusters Regie: Steve Christiansen, Lauren Gray Williams Drehbuch: Chris Williams Musik: Neil Sutherland

