Discovery Channel 15:05 bis 15:55 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt Flucht nach vorn USA 2010 Stereo 16:9 Die Kolonisten stehen kurz vor ihrem Aufbruch ins Ungewisse und versammeln sich zu einer letzten gemeinsamen Mahlzeit im Camp. An Vorräten ist nur noch ein Rest Biberratten-Fleisch übrig geblieben, das bereits leicht verdorben riecht. Da die Freiwilligen aber völlig entkräftet sind, müssen sie dringend etwas zu sich nehmen, um die Fahrt zu überstehen: Vor neun Tagen hatte die Gruppe begonnen, aus einem alten Schiffsrumpf und einem Flugzeugmotor ein improvisiertes Sumpfboot zu bauen. Jetzt ist das Vehikel einsatzbereit, doch unmittelbar vor der Abfahrt taucht ein Fahrzeug der VOPA (Viral Outbreak Protection Agency) im Camp auf. Die gute Nachricht: Zwei Mitglieder der Gruppe hätten no Schauspieler: Becka Adams (Herself) Reno Ministrelli (Himself) C. Stuart Rome (VOPA Representative) Avon Maser (German Helmet Raider) Originaltitel: The Colony