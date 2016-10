Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie SOKO Rhein-Main Die Hoffnung stirbt zuletzt D 2007 Stereo 16:9 Merken Susanne Meder und ihr Team werden zu einer Leiche in eine Hoteltiefgarage gerufen. Der Tote, Marius Kohlmeyer, war dort Masseur und starb durch einen Sturz auf den Hinterkopf. Die Bänder der Videoüberwachung zeigen, wie Kohlmeyer mit einem Fremden kämpft. Co-Ermittler Thomas Wallner findet den Unbekannten bald. Es ist der Banker Gabriel Kahlen, der viele Anleger um ihre Ersparnisse betrogen hat. Eine Spur führt die Ermittler in die Druckerei von Tim Riemer, den Kahlen mehrmals angerufen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marita Marschall (Susanne Meder) Sven Martinek (Thomas Wallner) Ercan Durmaz (Cem Pamuk) Daniel Wiemer (Pit Hartmann) Daniela Preuß (Nina Horn) Karin Giegerich (Marietta Dauner) Adrian Topol (Rouven Dauner) Originaltitel: SOKO Rhein-Main Regie: Axel de Roche Drehbuch: Claudia Römer, Ralf Löhnhardt Kamera: Hartmut E. Lange, Hartmut Lange Musik: Dirk Leupolz Altersempfehlung: ab 12