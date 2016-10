Sky Krimi 17:40 bis 18:30 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 152 Mord mit Stil D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Was eigentlich Stoff für ein neues Buch geben sollte, entwickelt sich zum Alptraum: Krimi-Autorin Vicky Heller und ihr Ex-Freund Antonio inszenieren die Entführung ihrer Assistentin Melissa, um Inspiration für das nächstes Werk zu bekommen. Doch aus dem Kidnapping-Spiel wird ein realer Mord. Die SOKO muss herausfinden, was wirklich dahintersteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Yve Burbach (Selma Kirsch) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Dr. Lisa Wolter) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Christoph Eichhorn Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Matthias Klein