Sky Krimi 08:35 bis 10:10 Krimi Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka Die Hummerfehde S 2013 Stereo 16:9 HDTV Der brutale Mord an dem Fotografen Stigge Ericsson ist ein Schock für Erica Falck und Patrik Hedström. Wer könnte dem freundlichen alten Mann etwas zu Leide tun, der mit seinen Bildern die Geschichte Fjällbackas festgehalten hat? Bei ihren Recherchen stoßen Erica und Patrik bald auf ein düsteres Geheimnis: Stigge hat wohl mit seinen Fotos das halbe Hafenstädtchen erpresst. Dafür sprechen die verschwundenen Negative und die vielen, regelmäßigen Einzahlungen auf sein Konto. Schauspieler: Claudia Galli Concha (Erica Falck) Richard Ulfsäter (Patrik Hedström) Eva Fritjofson (Kristina) Pamela Cortes Bruna (Paula) Lennart Jähkel (Mellberg) Ann Westin (Annika) Simon Brodén (Anton) Originaltitel: Fjällbackamorden: Havet ger, havet tar Regie: Marcus Olsson Drehbuch: Michael Hjorth, Karin Gidfors Kamera: Mats Axby Musik: Johan Nilsson Altersempfehlung: ab 12