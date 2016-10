Bücherjäger Dean Corso (Johnny Depp) soll im Auftrag des Antiquars Boris Balkan (Frank Langella) die letzten beiden Exemplare einer geheimnisvollen Schrift suchen: Die enthält angeblich den Schlüssel zur Hölle und der Teufel selbst soll daran mitgeschrieben haben. Balkan ist bereits im Besitz eines Exemplars, weiß aber nicht, ob es das Original ist. Auf der Suche nach den Büchern reist Corso durch halb Europa und stößt bald auf die ersten Leichen. Zu spät merkt er, dass er sich zusehends in eine unheimliche Verschwörung verstrickt. - Johnny Depp gerät in dem höllischen Okkultthriller von Kultregisseur Roman Polanski ("Rosemaries Baby") in Teufels Küche. In Google-Kalender eintragen