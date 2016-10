Sky Action 10:45 bis 12:15 Horrorfilm The Pyramid - Grab des Grauens USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Archäologe Miles Holden und Tochter Nora (Denis O'Hare, Ashley Hinshaw) machen eine sensationelle Entdeckung in der ägyptischen Wüste: eine unbekannte, dreiseitige Pyramide. Trotz aller Warnungen unternehmen sie mit Noras Freund Zahir (Amir K) und zwei Dokumentarfilmern eine Expedition ins Innere des geheimnisvollen Bauwerks. Mit mörderischen Folgen. Denn in den labyrinthischen Gängen erwarten die Abenteurer nicht nur raffinierte Todesfallen der Erbauer, sondern auch eine dunkle, Grauen erregende Macht. - Effektiver Mumien-Schocker im Found-Footage-Stil, produziert vom "The Hills Have Eyes"-Macher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Hinshaw (Nora) Denis O'Hare (Holden) James Buckley (Fitzie) Christa-Marie Nicola (Sunni) Amir K (Michael Zahir) Faycal Attougui (Corporal Shadid) Philip Shelley (Provost) Originaltitel: The Pyramid Regie: Grégory Levasseur Drehbuch: Nick Simon, Daniel Meersand Kamera: Laurent Tangy Musik: Nima Fakhrara Altersempfehlung: ab 16

