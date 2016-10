MGM 02:25 bis 03:55 Horrorfilm Black Water AUS 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Angelausflug soll den Schwestern Grace (Diana Glenn) und Lee (Maeve Dermody) eine Ablenkung vom stressigen Stadtleben bringen. Gemeinsam mit Grace' Freund Adam (Andy Rodoreda) und dem Einheimischen Jim (Ben Oxenbould) geht es in die Sumpfgebiete Nordaustraliens. Doch der Ausflug wird schon bald durch einen unliebsamen, schuppengepanzerten Besucher gestört. Im dunklen Sumpfgewässer lauert ein gefräßiges Salzwasserkrokodil, gegen das die Ausflügler in der direkten Konfrontation keine Chance haben. Ein gnadenloser Kampf ums Überleben beginnt. - Tier-Horror aus Down Under. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Glenn (Grace) Maeve Dermody (Lee) Andy Rodoreda (Adam) Ben Oxenbould (Jim) Fiona Press (Pat) Originaltitel: Black Water Regie: Andrew Traucki, David Nerlich Drehbuch: Andrew Traucki, David Nerlich Kamera: John Biggins Musik: Rafael May Altersempfehlung: ab 16

