MGM 13:10 bis 15:05 SciFi-Film Die Körperfresser kommen USA 1978 Stereo 16:9 HDTV Dr. Matthew Bennell (Donald Sutherland) arbeitet bei der Gesundheitsbehörde in San Francisco. Durch Zufall entdeckt er einen seltsamen Mikroorganismus. Diese außerirdischen Organismen entwickeln sich zu seelenlosen Doppelgängern der Menschen. Wer schläft, wird durch eine dieser gefühllosen Kopien ersetzt. - Atmosphärisch dichtes Remake des Sci-Fi-Klassikers "Die Dämonischen". Schauspieler: Donald Sutherland (Matthew Bennell) Jeff Goldblum (Jack Bellicec) Brooke Adams (Elizabeth Driscoll) Veronica Cartwright (Nancy Bellicec) Leonard Nimoy (Dr. David Kibner) Art Hindle (Dr. Geoffrey Howell) Lelia Goldoni (Katherine Hendley) Originaltitel: Invasion of the Body Snatchers Regie: Philip Kaufman Drehbuch: W.D. Richter Kamera: Michael Chapman Musik: Denny Zeitlin Altersempfehlung: ab 16