MGM 07:00 bis 08:50 Horrorfilm Die phantastische Reise ins Jenseits USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Frankie (Lukas Haas) wird von seinen Mitschülern in die Schulgarderobe eingesperrt. Dort erscheinen dem fantasiebegabten Jungen rätselhafte Geister, mit deren Hilfe er einem lang gesuchten Mörder auf die Spur kommt. - Originelle Mischung aus Thriller und Fantasy. Tolle Leistung des kleinen Lukas Haas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lukas Haas (Frankie) Len Cariou (Phil) Alex Rocco (Angelo) Katherine Helmond (Amanda) Jason Presson (Geno) Renata Vanni (Mama Assunta) Angelo Bertolini (Papa Charlie) Originaltitel: Lady in White Regie: Frank LaLoggia Drehbuch: Frank LaLoggia Kamera: Russell Carpenter Musik: Frank LaLoggia Altersempfehlung: ab 16

