Vianne (Juliette Binoche) eröffnet in einem Dorf einen Pralinenladen. Die Schokolade scheint magische Wirkung zu haben, das Geschäft boomt. Der spießige Bürgermeister befürchtet einen Sittenverfall. Als Vianne auch noch eine Affäre mit Zigeuner Roux (Johnny Depp) anfängt, gibt es Zoff im Dorf. - Leicht wie ein Soufflée: oscarnominierte Hommage an Verführungskunst und Lebenslust. In Google-Kalender eintragen