Spiegel Geschichte 19:25 bis 20:15 Dokumentation Ideen, die die Welt veränderten Staunen und Grauen GB 2015 Stereo 16:9 Merken Edison, Nobel, Kennard, Fuld, Thompson - fünf Männer, deren Erfindungen Angst und Schrecken verbreiten und schließlich zum Milliardengeschäft werden. Den elektrischen Stuhl erfand Thomas Edison. Sein Plan: Tötung durch Wechselstrom sollte die Wechselstrom-Technik seines Konkurrenten Westinghouse in Verruf bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention