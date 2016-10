Spiegel Geschichte 13:15 bis 14:05 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Kampf um den Strom USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Mit der finanziellen Unterstützung von J.P. Morgan gründet Thomas Edison das Unternehmen Edison Electric und beginnt, New York mit Elektrizität zu versorgen. Doch bald taucht ein Konkurrent auf: Nikola Tesla, der mit einer anderen Technik ebenfalls elektrisches Licht erzeugt. Morgan verliert das Vertrauen in Edison und tatsächlich setzt sich Teslas Technologie durch. Seine Theorie des Wechselstroms wird zum Standard. Morgan feuert Edison und aus Edison Electric wird General Electric, das noch heute eines der größten Unternehmen der Welt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12