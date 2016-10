Spiegel Geschichte 08:55 bis 09:50 Dokumentation Gunter Sachs - Der Lebenskünstler D 2013 Stereo 16:9 Merken Er galt als der letzte große Playboy - als ein Mann, der die Frauen liebte und sie liebten ihn. Er war ein Mann, der glücklich sein musste, weil er alles besaß. Doch am 6. Mai 2011 fällt in seinem Chalet in Gstaad ein Schuss. Gunter Sachs scheidet freiwillig aus dem Leben. In den vergangen 20 Jahren hat der Journalist Hanns-Bruno Kammertöns den Künstler und Industriellen-Erben Gunter Sachs häufig getroffen. Jedenfalls hatten sie Vertrauen zu einander. Der Selbstmord des Gefährten hat den Journalisten erschüttert. Was wusste man nicht von Gunter Sachs? Was behielt er für sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gunter Sachs, der Lebenskünstler