Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Ein Junge aus Mexiko USA 1969 Merken Victoria Cannon trifft mitten in der Prärie den kleinen Carlos. Sie nimmt sich seiner an und schickt ihn zur Schule. Schnell ist eine Pflegefamilie für Carlos gefunden. Der wissbegierige Junge lebt sich gut ein. Dann taucht Carlos' Vater auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Michael Ansara (Alberto Ruiz) Kevin Burchett (Ted) Originaltitel: The High Chaparral Regie: William F. Claxton Drehbuch: James L. Henderson Kamera: Harkness Smith Musik: David Rose, Harry Sukman Altersempfehlung: ab 6