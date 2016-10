Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Hoss und die Nonnen USA 1963 Merken Hoss ist in der Postkutsche unterwegs nach Denver. Unter den Mitreisenden sind auch zwei Nonnen. Banditen überfallen die Kutsche und rauben den Schwestern das Geld für den Bau eines Krankenhauses. Hoss will den Frauen helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Ilka Windish (Oberin Veronika) Judy Carne (Novizin Mary) Raymond Guth (Toby) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: Frank Cleaver, David Dortort Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose