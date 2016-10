Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Der Indianerfreund USA 1963 Merken Der Maler Jim ist ein Freund der Paiute-Indianer. Die Paiute leben vom Verkauf von Jims Bildern. Als Adam Cartwright den Wert der Kunstwerke erkennt, rät er Jim, diese nach Washington zu bringen. Der skrupellose Rancher McDermott will das verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Morgan Woodward (McDermott) Philip Abbott (James Callan) Trevor Bardette (Scotty) Originaltitel: Bonanza Regie: Tay Garnett Drehbuch: David Dortort, Warren Douglas Kamera: Haskell Boggs Musik: David Rose

