Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Arminia Bielefeld - SV Sandhausen, 11. Spieltag 0:4-Klatsche in Düsseldorf - nach dem Debakel zog Arminia-Sportchef Samir Arabi die Reißleine und entließ Coach Rüdiger Rehm. Nachvollziehbar bei einer Bilanz von fünf Remis und fünf Niederlagen. Als Nachfolger gehandelt wird laut RevierSport u.a. Trainerlegende Peter Neururer. "Wir wollen zeitnah jemanden verpflichten, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Turnaround zu schaffen", hält sich Arabi noch bedeckt. Eitel Sonnenschein herrscht bei Sandhausen nach dem 3:0 gegen St. Pauli. Durch das fünfte Spiel in Serie ohne Niederlage machte der SVS einen Sprung in die obere Tabellenhälfte und Stürmer Lucas Höler freute sich: "Das war ein ganz wichtiger Sieg in einem Sechs-Punkte-Spi