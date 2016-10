Sky Bundesliga 20:00 bis 22:30 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg, 11. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken In einer Wutrede im Stile von Ex-Bayern-Coach Giovanni Trapattoni kritisierte Ewald Lienen seine Truppe nach der 0:3-Pleite in Sandhausen. "Die Gegentore hätten verhindert werden können, wenn jeder Spieler den Willen gehabt hätte, den Fehler des Mitspielers auszubügeln", wetterte der 62-Jährige, "aber alle schauen zu und hoffen, dass der andere das regelt." Durch die siebte Saisonpleite bleiben die "Kiezkicker" Träger der "roten Laterne" und sind gegen den "Club" zum Siegen verdammt. Der reist nach dem 2:0 gegen Hannover, dem vierten Dreier in Serie, mit breiter Brust nach Hamburg. Aber "wir dürfen jetzt keine Luftschlösser bauen", steigt Coach In Google-Kalender eintragen Bildergalerie