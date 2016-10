Disney Cinemagic 23:30 bis 23:50 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Der Kronkinator / Mudka's Nr. 13 USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Kronk kann keine Entscheidungen mehr treffen, nachdem er sein Schulter-Engelchen und sein Schulter-Teufelchen weggeschickt hat. Yzma will das ausnutzen, indem sie Kronks böses Mini-Ebenbild zurückholt... (b) Kuzco, Malina, Kronk und Guaka haben sich mit ihrem Lamakarren im Dschungel verfahren. Als ein heftiges Gewitter ausbricht flüchten sie sich in eine Restaurant-Filiale, von deren Existenz sie bisher nichts wussten. Dann passieren unheimliche Dinge... Kronk kann keine Entscheidungen mehr treffen, nachdem er sein Schulter-Engelchen und sein Schulter-Teufelchen weggeschickt hat. Yzma will das ausnutzen, indem sie Kronks böses "Mini-Ebenbild" zurückholt. Sie erteilt Kronk den Auftrag, Kuzco mit einem Auflösungsstrahl aus dem Weg zu schaffen. Trotz heftigen Zuratens von Seiten seines teuflischen Ratgebers besinnt Kronk sich eines Besseren. Ihm wird klar, dass er bei Entscheidungen auf niemand anderen angewiesen ist. Kuzco, Malina, Kronk und Guaka haben sich mit ihrem Lamakarren im Dschungel verfahren. Als ein heftiges Gewitter ausbricht flüchten sie sich in "Mudka's Nr. 13" - eine Restaurant-Filiale, von deren Existenz sie bisher nichts wussten. Dann passieren unheimliche Dinge: alles ist in Schwarz-Weiß, der Wirt bringt ihnen ein Gratis-Fleischfass nach dem anderen und Kronk monologisiert immer wieder. Als Kuzco von abscheulichen Weltraumwesen gefressen werden soll, wacht er auf: es war nur ein Albtraum. Oder doch nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Bobs Gannaway, Johanna Stein, Kevin D Campbell