Disney Cinemagic 16:40 bis 18:00 Komödie Halloweentown High School USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einflussreiche Kräfte auf der magischen Seite wollen ein Portal zwischen der Welt der Menschen und Halloweentown schließen, weil sie den Menschen böse Absichten unterstellen. Insbesondere die "eisernen Ritter" sollen der Zauberwelt gefährlich werden können. Marnie Cromwells will jugendliche Hexen, Werwölfe und Kobolde von "drüben" zu einem Schüleraustausch in die Welt der Sterblichen holen, um die Verständigung zwischen den Welten zu fördern. Um den Rat von Halloweentown für ihr Vorhaben zu gewinnen, setzt sie leichtsinnigerweise sämtliche Zauberkräfte des Cromwell-Hexenclans als Pfand ein... Einflussreiche Kräfte auf der magischen Seite wollen ein Portal zwischen der Welt der Menschen und Halloweentown schließen, weil sie den Menschen böse Absichten unterstellen. Insbesondere die "eisernen Ritter" sollen der Zauberwelt gefährlich werden können. Marnie Cromwells will jugendliche Hexen, Werwölfe und Kobolde von "drüben" zu einem Schüleraustausch in die Welt der Sterblichen holen, um die Verständigung zwischen den Welten zu fördern. Um den Rat von Halloweentown für ihr Vorhaben zu gewinnen, setzt sie leichtsinnigerweise sämtliche Zauberkräfte des Cromwell-Hexenclans als Pfand ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debbie Reynolds (Aggie Cromwell) Kimberly J. Brown (Marnie Piper) Judith Hoag (Gwen Piper) Joey Zimmerman (Dylan Piper) Emily Roeske (Sophie) Finn Wittrock (Cody) Michael Flynn (Dalloway) Originaltitel: Halloweentown High Regie: Mark A.Z. Dippé Drehbuch: Paul Bernbaum, Dan Berendsen Kamera: Robert Seaman Musik: Kenneth Burgomaster