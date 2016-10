Disney Cinemagic 15:20 bis 16:40 Fantasyfilm Halloweentown 2 USA 2001 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Piper Clan lebt in der realen Welt. Nur die Großmutter lebt in Halloweentown, einem Ort, an den sich Geister zurückziehen, um vor der Realität zu fliehen. Der Sohn von Pipers Erzfeind Kalabar kommt nun auf die Idee, mit Hilfe von Großmutters Buch Halloweentown in eine graue und trostlose Version der realen Welt und deren Bewohner wiederum in Monster zu verwandeln. Nur die junge Hexe Marnie kann Kalabar noch einen Strich durch die Rechnung machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kimberly J. Brown (Marnie Piper) Wren Roberts (Caveman) Daniel Kountz (Kal) Joey Zimmerman (Dylan Piper) Judith Hoag (Gwen Piper) Emily Roeske (Sophie) Phillip Van Dyke (Luke) Originaltitel: Halloweentown II: Kalabar's Revenge Regie: Mary Lambert Drehbuch: Jon Cooksey, Ali Marie Matheson Kamera: Tony Westman Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6