AXN 03:15 bis 04:20 Krimiserie Power Who You With? USA 2014 16:9 Merken Tommy geht den verletzten und paranoiden Ruiz besuchen. Parallel hat Angela den Spitzel Nomar, ein Mitglied von Ruiz Gang, für das Treffen verkabelt. Nomar berichtet, dass der gesuchte New Yorker Dealer, der für Lobos arbeitet, ein weißer Mann namens "Ghost" ist. "Ghost" vergisst Tashas Geburtstag und macht es mit einer teuren Party wieder gut. Tommy gesteht Holly, dass er einer der größten New Yorker Drogenbosse ist. "Ghost" und Angela schwelgen in ihrem alten Viertel in Kindheitserinnerungen - bis Tommy das Treffen sprengt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Andy Bean (Greg) Adam Huss (Kantos) Kathrine Narducci (Lavarro) Originaltitel: Power Regie: George Tillman Jr. Drehbuch: Salvatore Stabile, Vladimir Cvetko Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 409 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 189 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 139 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:40 bis 03:55

Seit 69 Min.