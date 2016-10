AXN 21:00 bis 21:50 Krimiserie Rush Schutzlos ausgeliefert AUS 2011 16:9 Merken Während seine Freundin versucht, ein Treffen mit den Geldgebern des Mordanschlages auszumachen und so der Polizei zu helfen, wird ihr Freund Joe in Untersuchungshaft brutal hingerichtet. Lexi verzichtet daraufhin auf weiteren Polizeischutz und wird bei der selbst vereinbarten Geldübergabe erschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Antony Starr (Charlie Lewis) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Originaltitel: Rush Regie: Daina Reid Drehbuch: Christopher Lee Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16