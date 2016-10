AXN 13:25 bis 14:10 Krimiserie 19-2 Zwangsräumung CDN 2015 16:9 Merken Der Maulwurf im 19. Revier hat Trembleys Waffe in der Asservatenkammer vertauscht. Die Videoüberwachung bringt keinen Aufschluss. Auf Drängen von Ben geht Nick mit ihm zu Malloy und Girard, die beide wenig von der Geschichte halten. Daraufhin bricht Nick mit Kaz in Trembleys Haus ein.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Holmes (Nick Barron) Jared Keeso (Ben Chartier) Dan Petronijevic (J.M. Brouillard) Benz Antoine (Tyler Joseph) Mylène Dinh-Robic (Beatrice Hamelin) Conrad Pla (Sergeant Julien Houle) Bruce Ramsay (Commander Gendron) Originaltitel: 19-2 Regie: Erik Canuel Drehbuch: Nikolijne Troubetzkoy Musik: Nicolas Maranda Altersempfehlung: ab 16