Disney XD 01:40 bis 02:00 Jugendserie Crash & Bernstein Folge: 2 Krabbeltier-Tag USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Crash hilft Wyatt dabei, seine Angst vor Krabbeltieren zu überwinden, damit er an einer Schulveranstaltung teilnehmen kann. Amanda sieht sich ohne Erlaubnis einen Horrorfilm an, durch den sie extrem ängstlich und nervös wird. Cleo macht sich über Amanda lustig, weil diese Angst hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cole Jensen (Wyatt) Tim Lagasse (Crash) Landry Bender (Cleo) Oana Gregory (Amanda) Aaron R Landon (Pesto) Mary Birdsong (Mel) Matt Champagne (Tug Fly the Bug Guy) Originaltitel: Crash & Bernstein Regie: Robbie Countryman Drehbuch: T. Sean Shannon Kamera: Gary W. Scott Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6