Disney XD 21:30 bis 21:50 Trickserie Paket von X Grüner Daumen / Haarige Angelegenheiten USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Dan hat so viel Spaß mit seinem neuen Alien-Sprungstock, dass er gar nicht bemerkt, wie er damit die Samen fleischfressender Pflanzen aussäht. (b) Nachdem Dan der gesamten Schule Super-Kaugummi ins Haar geklebt hat, stößt er bei der Suche nach etwas Hilfreichem auf eine Alien-Haar-Schneider, der nicht nur den Kaugummi entfernt, sondern auch noch hübsche Frisuren zaubert. Doch aus den abgeschnittenen Haaren entsteht ein riesiges Haar-Monster, das nun versucht, Dan und seine Freunde anzugreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham, James Wootton