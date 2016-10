Disney XD 20:35 bis 20:45 Trickserie Phineas und Ferb Es spukt in Danville USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Als die Kinder an Halloween durch die Straßen ziehen und Süßes oder Saures spielen, begegnen sie Russel, der ihnen erzählt, dass es in seinem Haus spukt. Zur gleichen Zeit wird Danville von einer Werkuh terrorisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire

