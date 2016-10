Disney XD 07:35 bis 08:00 Trickserie Phineas und Ferb Schrecklicher Schluckauf (1+@) USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Isabella hat schrecklichen Schluckauf, der nicht wegzugehen scheint. Also beschließen Phin und Ferb ein schreckliches Geisterschloss zu bauen. Mit allen Attraktionen, die so ein Schloss zu bieten hat. Davor hat Isabella nämlich am meisten Angst. Und wie jeder weiß, kriegt man Schluckauf am schnellsten weg, wenn man denjenigen so richtig erschrickt. Aber alle Schreckensmaßnahmen schlagen fehl und Isabellas Schluckauf bleibt. Erst als Phin aus dem Turm des Schlosses stürzt und Isabella ihn in letzter Sekunde retten kann, ist der Schluckauf weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 371 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 131 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 131 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 131 Min.