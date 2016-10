National Geographic 01:35 bis 02:20 Dokumentation Die blutige Geschichte des Tower of London Skandale GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Krieg und in der Liebe ist bekanntlich alles erlaubt - und Großbritanniens berühmt-berüchtigter König Heinrich VIII. (1491-1547) nahm sich dabei besonders viele Freiheiten: Sehr zum Leidwesen seiner Ehefrauen Anne Boleyn und Katherine Howard, die der Monarch im Tower of London enthaupten ließ, als er ihrer überdrüssig war. Beiden Frauen wurde vorgeworfen, ihr tragisches Schicksal selbst heraufbeschworen zu haben - durch Ehebruch. Aber stimmen die Anschuldigungen, oder wollte Heinrich so nur von seinen eigenen Missetaten ablenken? Die Historikerin Suzannah Lipscomb und der Journalist Joe Crowley bringen Licht ins Dunkel dieses düsteren Kapitels britischer Monarchiegeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bloody tales of the tower