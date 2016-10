National Geographic 23:35 bis 00:00 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Der Mann in der eisernen Maske GB 2009 2016-11-11 06:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Douglas Fairbanks, Jean Marais, Leonardo DiCaprio - sie alle standen im 20. Jahrhundert vor einer Filmkamera, um einen geheimnisvollen Mann aus dem 17. Jahrhundert zu spielen: den Mann mit der eisernen Maske. Der Philosoph Voltaire und der Schriftsteller Alexandre Dumas der Ältere sorgten dafür, dass diese mysteriöse Geschichte auch mehr als 300 Jahre nachdem sie sich ereignet haben soll, nicht vergessen ist. Zur Zeit König Ludwigs XIV. (1638 - 1715) soll es in Frankreich einen politischen Gefangenen gegeben haben, dessen Identität mit Hilfe einer Maske verborgen wurde. Seit dem Beginn seiner Inhaftierung im Jahr 1669 wurde er mehrmals in andere Gefängnisse verlegt, um schließlich 1703 in der Pariser Bastille zu sterben. Um wen es sich dabei handelte, ist bis heute nicht geklärt. War es ein Zwillingsbruder des Königs oder vielleicht dessen Vater? Weitere Hypothesen besagen, dass es auch ein illegitimer Sohn der Königin gewesen sein könnte. Jetzt haben Wissenschaftler die geheimnisvollen Vorgänge im absolutistischen Frankreich neu untersucht. Können sie die wahre Identität des maskierten Häftlings aufdecken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Lisa Marconi Drehbuch: Ben Mole