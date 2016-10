National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Unter Zeitdruck CDN 2015 2016-11-01 09:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem TransCanada Highway ist ein Wohnmobil verunglückt. Nun steht Al Quiring unter Druck: Spätestens wenn der morgendliche Hochbetrieb einsetzt, sollte die vielbefahrene Straße geräumt sein. Unterdessen kämpft auch Jamie Davis mit der Zeit. Der Chef der Rettungseinheit muss einen Sattelzug bergen, der wichtige Arzneimittel geladen hat. Und während Jordie um jeden Preis verhindern will, dass ein Laster in zwei Hälften bricht, macht es Colin in Alberta zunehmend zu schaffen, dass er die alleinige Verantwortung für die Geschäfte trägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 283 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 98 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 83 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 83 Min.