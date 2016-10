National Geographic 05:10 bis 06:00 Dokumentation Verschollene Gesichter der Bibel Krieger der Antike CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Geschichten des Alten Testaments gehen auf eine Zeit zurück, in der sich der Mensch vom Nomaden zum Bauern mit festem Wohnsitz entwickelte. So gilt beispielsweise Kain als Ackerbauer, während sein Bruder Abel für eine Kultur der Viehzüchter steht. Wo allerdings der Mann einzuordnen ist, dessen Grab Wissenschaftler in einer abseits gelegenen Höhle im Heiligen Land gefunden haben, versucht das Team von "Verschollene Gesichter der Bibel" erst herauszufinden. Er muss vor rund 6.000 Jahren gelebt haben und wird aufgrund der Grabbeigaben als "Der Krieger" bezeichnet. Ein zerbrochener Bogen, ein Steinmesser, ein Wanderstab und ein paar Ledersandalen sind in dem trockenen Wüstenklima erhalten geblieben. Doch es gibt andere Artefakte aus dem Grab, die den "Krieger" eher als "Jäger" erscheinen lassen. In jedem Fall ist es wahrscheinlich, dass es sich hier um einen Nomaden zu handelt. Archäologen, Forensiker und Künstler versuchen nun herauszufinden, wie der geheimnisvolle Mann wirklich gelebt hat und wie er in seinen letzten Stunden ausgesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Faces of the Bible