National Geographic People 03:00 bis 03:50 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Flucht aus dem Gulag GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 1976 besucht Jerry Amster die Stadt Amsterdam - und durchlebt dort die schönste Zeit seines Lebens. Doch als das Geld knapp wird, beschließen er und zwei amerikanische Freunde, Heroin von Kuala Lumpur nach Amsterdam zu schmuggeln. Die Sache läuft allerdings nicht wie geplant: Jerry und seine Komplizen werden bei einem Zwischenstopp auf dem Moskauer Flughafen erwischt. Man verurteilt sie zu einer mehrjährigen Haftstrafe in einem russischen Arbeitslager. Nach fast vier Jahren im Gefängnis ist Jerry völlig verzweifelt. Plötzlich nehmen die Ereignisse eine unglaubliche Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad Regie: Harry Hewland Drehbuch: Harry Hewland

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 410 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 190 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 140 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:40 bis 03:55

Seit 70 Min.