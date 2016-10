National Geographic People 22:30 bis 23:20 Dokumentation Die Tauch-Detektive Versunkene Kriegszeugen CDN 2009 2016-10-31 03:50 Stereo 16:9 Merken Auf dem Höhepunkt des Britisch-Amerikanischen Kriegs (1812 - 1814) sanken 1813 die beiden US-Kriegsschiffe Hamilton und Scourge im Lake Ontario. Über 80 Seeleute verloren dabei ihr Leben. Schuld waren aber nicht die Kriegshandlungen, sondern ein plötzlich aufziehender Sturm. Heute liegen die Hamilton und die Scourge in etwa 90 Metern Tiefe am Grunde des Sees. Sie zählen zu den besterhaltenen Schiffswracks weltweit; selbst die Masten haben den Untergang und die zweihundert Jahre unter Wasser fast unbeschadet überstanden. Die Tauch-Detektive begeben sich auf eine aufregende Unterwasser-Expedition zu den beiden versunkenen Kriegszeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dive Detectives