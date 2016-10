National Geographic People 17:30 bis 18:15 Dokumentation Monstersuche mit Richard Terry Das Amazonas-Biest USA 2012 2016-11-01 12:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch in der zweiten Staffel ist der Abenteurer und Filmemacher Richard Terry rund um die Welt unterwegs, um geheimnisumwitterte Tierarten vor die Linse seiner Kamera zu bekommen. Dichte Tropenwälder, trügerische Sümpfe oder ein von Piranhas wimmelnder Fluss gehören dabei zu seinen Einsatzgebieten - denn ein Monstersucher darf nicht zimperlich sein! Neben der Devise "Augen zu und durch" ist die sorgfältige Recherche der zweite Grundpfeiler von Richards Erfolg: Bevor er sich auf die Pirsch nach hochgiftigen Reptilien, Riesenspinnen und Co. begibt, befragt er Augenzeugen und spricht mit einheimischen Experten, um die vielversprechendsten "Jagdreviere" für seine Kamera-Safari ausfindig zu machen. Was ihn dort erwartet, wäre für die meisten Menschen purer Horror - doch für Richard ist es vor allem ein wunderbares Abenteuer. Episode 5: In einer neuen Episode verschlägt es Richard Terry ins brasilianische Amazonasbecken, wo ein gigantisches Ungeheuer seit geraumer Zeit Schrecken unter den Flussbewohnern verbreitet. Besonders die Tatsache, dass das Monster nicht nur im Wasser, sondern auch an Land zuschlägt, verängstigt die Menschen. Worum handelt es sich bei dieser Kreatur? Richard Terrys Mission ist es, das herauszufinden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man vs. Monster