National Geographic People 13:25 bis 13:45 Dokumentation David Rocco's Dolce India Der Goldene Tempel CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken David erfüllt sich einen Traum und besucht den Harmandir Sahib in Amritsar. Die auch als Goldener Tempel bekannte Gebets- und Schulstätte ist das weltweit höchste Heiligtum der Sikhs. In deren Küche, einem sogenannten Langar, trifft die Gemeinde regelmäßig zusammen, um gemeinsam zu kochen und zu speisen. Bis zu 100.000 Menschen werden hier pro Tag bewirtet und David bekommt die Möglichkeit, die Vorbereitung der Mahlzeiten hautnah mitzuerleben. Anschließend macht er sich mit den kulinarischen Spezialitäten des indischen Bundesstaates Punjab bekannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce India