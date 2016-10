National Geographic People 11:30 bis 11:50 Dokumentation Genussvolles Istanbul TRK 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Toms kulinarische Reise beginnt heute bei Mehmet Gürs, einem der Stars der türkischen Gastro-Szene. Mit höchstem Respekt vor den Zutaten der lokalen Küche verbindet Mehmet klassische anatolische Gerichte mit aktuellen Einflüssen und Techniken. In seinem eleganten Dachrestaurant Mikla bereitet er Tom einen vakuumgegarten Oktopus mit Tomatensauce zu. Danach führt er ihn in seine futuristische Kaffeewerkstatt Kronotrop, wo er und sein Team an neuen Kaffeesorten forschen. Inspiriert von seinen neuen Erfahrungen, bereitet Tom schließlich einen fantastischen Wolfsbarsch auf Bohnenpüree zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom's Istanbul Delight

