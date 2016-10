National Geographic Wildlife 03:05 bis 03:55 Dokumentation Tödliche Geschwindigkeit Savanne SA, USA 2013 2016-11-02 03:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ankunft der großen Wanderherden in der Savanne ist für einige Tiere eine Verheißung auf pure Völlerei - und Geschwindigkeit ist die Eintrittskarte zu diesem Festmahl. Geparde machen Jagd auf Gazellen. Dann wollen auch die Löwen mitmischen. Und Krokodile entfesseln unglaubliche Ausbrüche von prähistorischer Kraft. In den weiten Ebenen der Serengeti gibt es nur die Schnellen und die Toten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Speed Kills

