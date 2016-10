National Geographic Wildlife 01:35 bis 02:20 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Die ultimativen Räuber USA 2010 2016-11-20 02:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Wer an der Spitze der Nahrungskette steht, muss niemanden fürchten? Von wegen! Ganz so einfach ist es in der Tierwelt keineswegs, denn auch unter Raubtieren gibt es eine Hierarchie. Ganz oben stehen die sogenannten Spitzenprädatoren, die keine natürlichen Feinde haben und in der Regel ihren jeweiligen Lebensraum nur dünn besiedeln. Das können Tiere sein, die allein durch ihre gewaltige Größe und Körperkraft alle anderen dominieren - etwa Eisbären oder Tiger. Oder auch solche, die erst durch den Zusammenschluss mit Artgenossen schier unüberwindlich werden - beispielsweise Wolfsrudel, Hyänen oder auch die einzeln unscheinbaren, zu Hunderten aber äußerst gefährlichen Wanderameisen im tropischen Dschungel. "Die gefährlichsten Raubtiere der Welt" stellt die Top-Prädatoren des Tierreichs vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest Drehbuch: Timothy Dilworth Musik: Chris Beaty