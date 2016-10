National Geographic Wildlife 23:35 bis 00:00 Dokumentation Australien - Tödlicher Kontinent Das Gift der Würfelqualle AUS 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Australien ist ein weites Land von rauer Schönheit und die Heimat der giftigsten und gefährlichsten Raubtiere der Erde. Menschen, die Angriffe dieser Tiere überlebten, haben unglaubliche Geschichten zu erzählen. Wie Rachael, die mit ihrem Bruder in einem Fluss in Nord-Queensland badete und plötzlich ein Stechen in beiden Beinen fühlte. Binnen Sekunden wurden die Schmerzen unerträglich. Als ihr Bruder sie ans Ufer gebracht hatte, war sie bereits ohnmächtig, und ihr Herz hatte aufgehört zu schlagen. Die giftigen Tentakel einer Würfelqualle waren um ihre Beine geschlungen und gaben weiterhin Gift in Rachaels Körper ab. Der Footballspieler Peter hat eine hohe Schmerzschwelle, aber er war nicht auf die Qualen gefasst, die er nach einem Schlangenbiss zu erleiden hatte. Als er eines Abends den Müll rausbringen wollte, biss ihn eine rotbäuchige Schwarzotter in den Fuß. Unter schrecklichen Schmerzen stolperte er zurück ins Haus, während das Gift immer mehr Wirkung zeigte. Die Krankenschwester Megan war gerade dabei, die Wäsche aufzuhängen, als sie spürte, wie sie etwas in den Arm biss. Sie wischte sich über die Stelle, glaubte aber nicht, dass die Sache von Bedeutung wäre. Doch binnen Stunden wand sich Megan unter Schmerzen, litt an Übelkeit und Erbrechen. Wie sich im Krankenhaus herausstellte, hatte die gefährliche Rotrückenspinne ihr Gift injiziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Australia's Deadliest