Dokumentation Tierische Eroberer Wildschweine in Australien SA 2011

Schweine sind nützliche und robuste Nahrungslieferanten - und als solche wurden sie vor Jahrhunderten von englischen Siedlern in Australien eingeführt. Dass ab und an einige von ihnen entkamen und sich in der Wildnis fortpflanzten, war unvermeidlich und lange Zeit kein Problem. Doch inzwischen ist die Anzahl verwilderter Hausschweine derart in die Höhe geschossen, dass sie zum echten Problem werden: Die Tiere gefährden nicht nur den Fortbestand einheimischer Arten, sie verbreiten auch Krankheiten, zerstören Ernten und attackieren immer wieder sogar Menschen! "Tierische Eroberer" zeigt, mit welchen Mitteln der australische Staat der Bedrohung entgegentritt.

Originaltitel: Invaders