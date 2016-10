National Geographic Wildlife 13:40 bis 14:25 Dokumentation Der Jaguar - Jäger im Pantanal D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Jaguar zählt zu den mysteriösesten Tierarten der Welt, denn bis heute sind längst nicht alle Rätsel um die scheue, in weiten Teilen Mittel- und Südamerikas verbreitete Raubkatze gelöst. Das will Christian Baumeister ändern. Dazu reist der passionierte Filmemacher und Naturliebhaber nach Brasilien in den Pantanal, eines der größten Binnenland-Feuchtgebiete der Erde. Sein Traum ist es, die charismatischen Herrscher des Dschungels aufzuspüren und ihre eindrucksvolle Jagd auf Kaimane auf Film zu bannen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Phantom Cat