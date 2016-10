National Geographic Wildlife 11:10 bis 12:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Die Allesfresser Jody & Bacchus USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Jody, eine tibetanische Lhasa Apso-Hündin, nimmt alles ins Maul, was ihr vor die Schnauze kommt. Dieser Hund frisst tatsächlich Hausaufgaben. Das könnte für manchen Schüler noch ganz lustig sein, aber auf die Dauer stellt dieses Verhalten für Herrchen und Hund ein massives Problem dar. Denn das Leben als Allesfresser ist für Jody nicht ungefährlich. Cesar muss dem Tier diese schlechte Angewohnheit dringend abgewöhnen. Ebenfalls ziemlich schlechte Manieren hat die Deutsche Dogge Bacchus. Der riesige Hund bringt locker 65 Kilogramm auf die Waage und tyrannisiert ständig andere Vierbeiner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Sueann Fincke Drehbuch: Jim Milio, Melissa Jo Peltier

