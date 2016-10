Kinowelt 01:10 bis 02:45 Horrorfilm Stephen Kings Werwolf von Tarker Mills USA 1985 Nach der Erzählung von Stephen King 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jedes Mal bei Vollmond ereignen sich in der amerikanischen Kleinstadt Tarker Mills grauenvolle Morde. Alle Bewohner der Stadt sind verängstigt - niemand kennt das nächste Opfer. Marty ist der einzige, der die schreckliche Wahrheit erahnt: Er ist überzeugt davon, dass nur ein Werwolf seine Opfer auf solch brutale Weise zerfleischt. Eines Nachts beobachtet Marty, wie ein Werwolf tatsächlich durch den Ort streift. Es gelingt ihm, diesem mit einer Silvesterrakete ein Auge auszuschießen. Zusammen mit seinem Onkel Red und seiner Schwester Jane macht sich Marty nun auf die Suche nach demjenigen Dorfbewohner, der eine auffällige Augenverletzung vorweist. Denn nur dieser wird sich beim nächsten Vollmond wieder in einen Werwolf verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Busey (Onkel Red) Everett McGill (Reverend Lowe) Corey Haim (Marty Coslaw) Megan Follows (Jane Coslaw) Robin Groves (Nan Coslaw) Leon Russom (Bob Coslaw) Terry O'Quinn (Sheriff Joe Haller) Originaltitel: Silver Bullet Regie: Daniel Attias Drehbuch: Stephen King Kamera: Armando Nannuzzi Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 18