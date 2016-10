Kinowelt 21:40 bis 23:30 Horrorfilm Sinister USA, GB 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Schriftsteller Ellison Oswalt schreibt Bücher über wahre Verbrechen. Verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Erfolg zieht Ellison mit Frau und Kindern in eine Kleinstadt in Pennsylvania, in der vor Jahren ein Massaker geschah, das bis heute nicht aufgeklärt ist. Dass ihr neues Heim das Haus der Ermordeten ist, verschweigt der Autor seiner Familie. Seine Nachforschungen stoßen beim Sheriff auf wenig Gegenliebe. Auch bei der eigenen Familie kriselt es. Seine Frau Tracy hat die ewigen Umzüge satt. Der 12jährige Trevor wird von Albträumen geplagt und die kleine Ashley vermisst einfach ihr altes Haus. Auf dem Dachboden findet Ellison eine Kiste mit alten Super 8-Filmen, die neben harmlosen Familienaufnahmen auch verstörende Szenen enthalten. Da die Polizei sich für die neuen Spuren nicht interessiert, ermittelt Oswalt auf eigene Faust. Je mehr sich der Autor mit den geheimnisvollen Bildern beschäftigt, desto mehr beginnt er an seinem Verstand zu zweifeln. Zudem scheinen übernatürliche Mächte plötzlich von seiner Familie Besitz zu ergreifen. "Ein Film, der Angst macht - grandioses Kino!" (Quelle: DEADLINE) "Dies ist kein guter Horrorfilm. Es ist ein großartiger. Es ist ein Furcht einflößender Film, über den man noch lange sprechen wird." (Quelle: Slackerwood) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Ellison) Juliet Rylance (Tracy) Fred Dalton Thompson (Sheriff) James Ransone (Deputy) Michael Hall D'Addario (Trevor) Clare Foley (Ashley) Victoria Leigh (Stephanie) Originaltitel: Sinister Regie: Scott Derrickson Drehbuch: Scott Derrickson, C. Robert Cargill Kamera: Chris Norr Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 16