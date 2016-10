Kinowelt 17:10 bis 18:45 Drama Frozen River USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nachdem ihr Ehemann einfach in den Familienbus gestiegen ist und sie verlassen hat, muss Ray Eddy alleine mit ihren beiden Söhnen und einem Halbtagsjob zurecht kommen. Eines Tages lernt sie zufälligerweise eine Frau kennen, die illegale Einwanderer über einen zugefrorenen Fluss in die USA schmuggelt. Vom Geld angelockt, steigt Eddy in das Geschäft ihrer neuen Freundin ein - mit ungeahnten Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa Leo (Ray Eddy) Misty Upham (Lila Littlewolf) Charlie McDermott (T.J.) Michael O'Keefe (Finnerty) Mark Boone Junior (Jacques Bruno) James Reilly (Ricky) Jay Klaitz (Guy Versailles) Originaltitel: Frozen River Regie: Courtney Hunt Drehbuch: Courtney Hunt Kamera: Reed Dawson Morano Musik: Peter Golub, Shahzad Ali Ismaily Altersempfehlung: ab 16